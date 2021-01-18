Более, чем 200 тысячам компаний понадобился мораторий на банкротство

Мораторий на банкротство, действовавший с апреля прошлого года, понадобился более, чем 200 тысячам компаний.

Об этом сообщил Глава ФНС Егоров на Гайдаровском форуме.

«Формально под действие моратория попали все компании, которые находятся в пострадавших отраслях. Это, если мне память не изменяет, под 3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. Если говорить о компаниях, которым он понадобился, — я могу только сказать по обращениям на наши ресурсы с точки зрения использования информации либо заявлений об отсрочках, рассрочках, — то у нас там получалось, если мне память не изменяет, 200 с лишним тысяч компаний», — сказал он.

1 октября мораторий был продлен до 7 января 2021 года. По данным ЕФРСБ, число банкротств компаний с января по ноябрь этого года снизилось на 20% и составило немногим менее 9 тыс. случаев.

По материалам «ТАСС».