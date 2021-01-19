Оплатить новому сотруднику медосмотр придется, даже если он мало проработал, и хочет уволиться

Работодатель обязан за свой счет организовать проведение предварительных (при поступлении на работу) медосмотров. Об этом сказано в статьях 212, 213 ТК.

Однако некоторые работодатели придумывают свои дополнительные условия, при которых медосмотр новому сотруднику таки будет оплачен.

Так, в Роструд с жалобой обратилась работница, которая устроилась на завод в декабре с испытательным сроком 3 месяца, а в январе решила уволиться, потому что ей заплатили меньше, чем она рассчитывала получить.

При этом в трудовом договоре женщины есть пункт о том, что траты на медосмотр при трудоустройстве компенсируются только после окончания испытательного срока. Если сотрудник увольняется раньше, ему просто возвращают на руки документ с заключением медиков.

Между тем в Роструде отметили, что это незаконно.

Даже если такое условие прописано в трудовом договоре, на него можно не обращать внимания. Если работодатель продолжит настаивать на своей позиции, можно обратиться в Трудинспекцию или суд.