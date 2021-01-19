В Госдуме предлагают ввести COVID-паспорта

Депутат Госдумы Дмитрий Морозов выступил за введение в России COVID-паспортов. И обратил внимание на важность защиты персональных данных.

«Сейчас поднимается тема, например, ковид-паспортов. Дело это очень важное и нужное, но нужно понимать, подобная информация кем и как должна быть использована», — подчеркнул Морозов.

По его словам, сегодня «нет никаких сомнений», что такая информация необходима для врачей, медиков и санэпидслужбы, а также «для принятия управленческих и организационных решений».

«Сегодня, когда у нас есть большие данные и возможности аналитики с помощью искусственного интеллекта, у нас открываются невероятные возможности для грамотных организационных решений, планирования. Это все здорово, это совсем новый мир, но каждый раз нужно понимать, как мы им управляем», — подчеркнул Морозов.

По материалам «ТАСС».