Упрощенный порядок оформления инвалидности вновь продлят – на этот раз до 1 октября 2021

Минтруд подготовил проект о продлении временного порядка получения гражданами инвалидности до 1 октября 2021 года.

Напомним, сейчас упрощенный порядок для инвалидов действуют до 1 марта 2021 года.

«В условиях противоэпидемических мер предлагается продлить их действие до 1 октября 2021 года. Это предложение проходит сейчас согласования с отраслевыми ведомствами и представлено на общественное обсуждение», — прокомментировал первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

Напомним, временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности позволяет исключить личное участие гражданина.

Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) осуществляется на основании медицинских документов.

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Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро МСЭ.

Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продляется вместе с программой реабилитации.

Сведения об установлении инвалидности по СМЭВ передаются в ПФР, который вносит информацию в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) — на основании этих данных фондом назначается и выплачивается пенсия.

За период действия особого временного порядка признания лица инвалидом инвалидность установлена более 1,6 млн человек, из них порядка 425 тыс. граждан были признаны инвалидами впервые, а более 1,2 млн гражданам инвалидность установлена повторно, сообщает Минтруд.