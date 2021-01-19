Изменилась выписка из электронной трудовой книжки СТД-ПФР. Проверьте, на месте ли ваши данные

Теперь в выписке СТД-ПФР дополнительно отражена информация о трудовой деятельности человека за периоды до 31 декабря 2019 года.

Поправки в Приказ Минтруда № 23н от 20.01.2020, которым утверждена эта форма, внесены Приказом № 618н от 17.09.2020. Эти поправки действуют с 14 декабря 2020 года.

Напомним, что ранее у тех граждан, которые определились с выбором бумажного или электронного формата ведения трудовой книжки, либо у которых в течение 2020 года происходили какие-либо кадровые мероприятия, при запросе сведений о трудовой деятельности на госуслугах или на сайте ПФР была отражена лишь последняя запись из трудовой книжки по состоянию на 1 января 2020 года.

Теперь выписка обновлена: в нее добавлена таблица, в которой отражена информация о трудовой деятельности за периоды до 31 декабря 2019 года.

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Данные для этой таблицы берутся из сведений индивидуального (персонифицированного) учета, представленных страхователями.

Таблица состоит из двух граф: «Работодатель (наименование), регистрационный номер в ПФР» и «Периоды работы».

В первой графе указываются: наименование страхователя, представившего сведения индивидуального (персонифицированного), и его регистрационный номер (при наличии). А во второй графе — периоды трудовой деятельности гражданина до 31 декабря 2019 года включительно, учтенные на индивидуальном лицевом счете.

Вот пример выписки (так как это реальная выписка реального человека, то названия компаний мы по понятным причинам удалили):

Проверить, на месте ли все ваши данные до 2020 года, можно через сайт госуслуг или в Личном кабинете на сайте ПФР.