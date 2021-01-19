В июле ФНС начнет бесплатно выпускать ЭЦП для юрлиц и ИП

С июля 2021 года ФНС начнет выпуск бесплатных электронных цифровых подписей для российских компаний, ИП и нотариусов.

«В связи с тем что аккредитованным в настоящее время удостоверяющим центрам необходимо до 1 июля 2021 г. пройти процедуру переаккредитации, а срок действия выпущенных ими квалифицированных сертификатов электронной подписи ограничен 1 января 2022 г., ФНС России планирует наравне с указанными удостоверяющими центрами обеспечивать выпуск квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов с 1 июля 2021 г. в целях обеспечения „бесшовного“ перехода от коммерческой услуги по выпуску электронной подписи к соответствующей безвозмездной государственной услуге. Получить квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС России смогут все юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы», — цитируют «Ведомости» сообщение пресс-службы ФНС.

Выпускаемая удостоверяющим центром ФНС России электронная подпись будет применима для получения всех государственных и коммерческих услуг, а также подписания любых электронных документов.

По мнению экспертов, переход права выпуска ЭЦП к ФНС — безусловное благо. «Это означает дополнительный контроль за выпуском ЭЦП со стороны госорганов и дает уверенность в надежности цифровой подписи», — прокомментировал партнер КПМГ в России и СНГ Иларион Леметюйнен.