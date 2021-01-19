Газпром и налоговики заключили мировое соглашение. С «национального достояния» взыскивали налогов почти на 1 млрд

Арбитраж Москвы утвердил мировое соглашение между ПАО «Газпром» и Межрегиональной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 в споре о доначислении на сумму более, чем 847 млн рублей.

Как пишут «ТАСС», в августе прошлого года в отчете «Газпрома» сообщалось, что межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 провела выездную налоговую проверку «Газпрома» за период 2014-2015 годов.

По итогам проверки составлен акт и вынесено решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому налоговым органом предложено обществу уплатить налог на добавленную стоимость 847,092 млн рублей и налог на имущество организаций в 69,23 млн рублей, а также соответствующие пени в размере 48,8 млн рублей и 30,4 млн рублей.

📌 Реклама

А « Интерфакс » сообщает подробности проверки.

МИФНС провела выездную налоговую проверку ПАО «Газпром» за 2014-2015 годы. По итогам проверки был составлен акт от 26 ноября 2018 года № 23-14/230 и вынесено решение от 28 июня 2019 года № 23-14/27 об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, говорится в отчетности «Газпрома». Налоговики предложили «Газпрому» уплатить налог на добавленную стоимость 847,091 млн рублей и налог на имущество организаций 69,225 млн рублей, а также пени 48,778 млн рублей и 30,398 млн рублей.

Сначала компания обратилась в вышестоящий налоговый орган с целью оспорить результаты проверки, однако там ей отказали. После этого обратились в суд.

По информации из картотеки арбитражных судов, по делу А40-83348/2020 сегодня утверждено мировое соглашение.