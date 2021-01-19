Минфин готовит очередные масштабные поправки в НК. Какие, пока не известно

Минфин займется устранением проблемных вопросов, выявленных в результате анализа действующего законодательства РФ о налогах и сборах.

НК будет усовершенствован. Сегодня на федеральном портале опубликовано соответствующее уведомление.

В частности, планируется уточнить НК в части налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, налогообложения подакцизных товаров и специальных налоговых режимов.

Планируется, что новые поправки вступят в силу с 2022 года.

Что конкретно будут менять, пока не известно. Текст проекта не опубликован. Как только его опубликуют, мы сообщим об этом.