Мошенники стали названивать жертвам от лица Мосбиржи. А Мосбиржа просит им не верить

Злоумышленники стали чаще пользоваться брендом Московской биржи в своих мошеннических схемах. Сама же Мосбиржа предупреждает, что ценными бумагами она не торгует.

«Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются аналитиками или трейдерами Московской биржи и предлагают совершить инвестиции в акции российских и международных компаний под высокие проценты. Затем они пытаются получить у физического лица информацию о его банковских картах или просят провести платеж по своим реквизитам», — описал стандартную схему мошенничества директор департамента операционных рисков и информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов.

Мосбиржа обращает внимание, что она является инфраструктурной организацией и площадкой, на которой проводятся торги финансовыми инструментами. Биржа не продает и не покупает ценные бумаги, а также не оказывает соответствующие услуги физическим лицам, не занимается управлением инвестициями или портфелями ценных бумаг.

«Сотрудники биржи не обзванивают граждан, не могут просить данные платежных карт и не дают никаких инвестиционных рекомендаций. Для торговли на бирже физическим лицам необходимо обратиться в брокерскую компанию или в банк, имеющий лицензию Банка России, заключить с ними договор и открыть брокерский счет», — также пояснили там.

По материалам «ТАСС».