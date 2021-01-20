Что изменилось в декларации по НДПИ

Утверждена новая форма декларации по НДПИ, сообщает ФНС. Форма и порядок ее заполнения скорректированы в соответствии с изменением порядка исчисления этого налога. Так, установлены:

ставка НДПИ 0 рублей в отношении добываемого природного газа и газового конденсата на участках, полностью расположенных севернее Северного полярного круга, в границах Архангельской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, Красноярского края, Республики Саха (Якутия). При этом он должен использоваться исключительно для производства сжиженного газа или в качестве сырья для производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии, на новых производственных мощностях;

налоговый вычет при исчислении НДПИ при добыче отдельных видов полезных ископаемых налогоплательщиками - резидентами Арктической зоны Российской Федерации;

новые налоговые вычеты (федеральные законы от 15.10.2020 № 340-ФЗ и № 342-ФЗ) при добыче нефти.

Также отменены коэффициент Кв при расчете НДПИ при добыче нефти и коэффициент 0,7 для налогоплательщиков, которые за счет собственных средств провели поиск и разведку месторождений полезных ископаемых или полностью возместили все расходы государства на это и были освобождены на 1 июля 2001 года от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы при разработке таких месторождений. Был уточнен и порядок определения налоговой базы при добыче драгоценных камней.

Новая форма декларации по НДПИ действует с представления за апрель 2021 года.