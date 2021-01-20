❗ Утвердят новые бланки для оплаты больничных из ФСС

На федеральном портале опубликован проект Приказа ФСС об утверждении форм документов, применяемых для назначения и выплаты в 2021 пособий за счет ФСС.

Всего разработано 15 бланков:

форма заявления о перерасчете ранее назначенного пособия;

форма сведений о застрахованном лице;

форма описи представленных документов (сведений);

форма уведомления о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

форма заявления о возмещении расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности;

форма извещения о представлении недостающих документов (сведений);

форма извещения о внесении исправлений в листок нетрудоспособности;

форма решения об отказе в назначении и выплате пособия по временной нетрудоспособности;

форма заявления о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение;

форма заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных оплачиваемых выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;

форма заявления о возмещении стоимости услуг по погребению;

форма решения об отказе в рассмотрении документов (сведений);

форма справки-расчета о размере оплаты отпуска;

форма заявления о возмещении произведенных расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

форма Реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

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Прежние Приказы ФСС, которыми утверждены подобные бланки — № 578 и 579 от 24.11.2017 — признаются утратившими силу.

Из новинок в этом проекте — две новые формы: «Сведения о застрахованном лице» и «Заявление о перерасчете ранее назначенного пособия».

Форма «Сведения о застрахованном лице» структурирована по категориям застрахованных лиц и сведений по ним, также предусмотрена запись о волеизъявлении застрахованного лица о выплате пособия, говорится в пояснительной записке.

Напомним, особенности назначения пособий за счет ФСС по системе прямых выплат теперь регулируется Постановлением Правительства № 2375 от 30.12.2020.

Документ оптимизирует процесс представления сведений (документов), необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам пособий.

Сведения должны представляться работником при устройстве на работу или в период осуществления им трудовой деятельности. Это информация о застрахованном лице, в том числе о способе выплаты ему пособия, которая в настоящее время отражается в заявлении о назначении пособия, подаваемом работодателю.