В центре Москвы за прошлый год закрылось 208 заведений общепита

За прошедший год в центре Москвы закрылись более 200 ресторанов и кафе. По сравнению с годом ранее, это больше на 35%.

Всего в центре столицы, как пишут «РБК», не пережили коронавирусные ограничения 455 организаций, рестораны и кафе составляют почти половину из них, по сведениям агентства недвижимости JLL.

Количество закрытых ресторанов и кафе в минувшем году на 35% превышает аналогичный показатель 2019 года. От общего числа закрытых в 2020 году организаций общепит составляет 46%. По словам руководителя отдела исследований JLL Владислава Фадеева, сегмент общепита больше всех пострадал из-за введенных в связи с пандемией COVID-19 ограничений.

«Новизна ситуации, отсутствие понимания, как правильно действовать в условиях локдауна, и будущая неопределенность влияли на решения собственников помещений и арендаторов», — пояснил Фадеев.

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JLL выяснило, что в 2020 году закрылись несколько заведений сетей «Шоколадница», Prime, «Чайхона № 1», а также другие известные рестораны и бары. Всего в стрит-ретейле на центральных улицах Москвы в прошлом году закрылись 455 операторов, доля общепита составила 46% от них. При этом открылись только 294 организации (на 25% меньше, чем в 2019 году).

Количество свободных помещений в центре столицы выросло на 15,5%. В 2021 году прогнозируется продолжение увеличения вакантных площадей.

Высвобождение торговых площадей привело к снижению ставки аренды. Сильнее всего за год она снизилась на Арбате — на 21% до 75 тыс. руб. за кв. м. Тверская-Ямская потеряла в стоимости 19%, Покровка — 13%.