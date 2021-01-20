Сбербанк в 1,5 раза нарастил доход от комиссий за переводы физлиц

За 2020 год Сбербанк заработал на комиссиях за переводы и платежи физических лиц рекордные 71,1 млрд руб. За год этот показатель вырос почти на 48 %.

Речь идет о доходах с безналичных переводов и платежей, за которые платят сами розничные клиенты, в том числе за перечисление средств, например за услуги ЖКХ, уточнили в РБК.

Росту этого показателя способствовало увеличение доли безналичных расчетов, получившее дополнительное ускорение в результате пандемии и ограничительных мер, пояснили в Сбере.

Напомним, в прошлом году Сбер отменил «банковский роуминг» — комиссию в размере 1 % от суммы перевода внутри банка между разными регионами. Вместо этого банк ввел плату за любые переводы на сумму более 50 тыс. руб. в месяц — это либо комиссия в размере 1 % от размера транзакции, но не более 1 тыс. руб. с перевода, либо подписка, которая стоит от 99 до 209 руб. в месяц.

Эксперты полагают, что эта новая модель комиссии и стала основным драйвером роста доходов банка по этому направлению. И свою роль, безусловно, сыграли ограничения, которые были введены в пандемию, из-за чего безналичных операций стало больше.