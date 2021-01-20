Компанию оштрафовали на 20 млн за взятку судье. Судью посадили, а про давшего взятку — ни слова

В Алтайском крае юридическое лицо оштрафовали за подкуп судьи арбитражного суда на 20 млн рублей.

Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Установлено, что представитель юридического лица передал через посредников незаконное денежное вознаграждение в размере 3 млн руб. бывшему судье Арбитражного суда Алтайского края за принятие положительного решения по заявлению общества об обжаловании решений налогового органа.

Прокурор Алтайского края возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд признал АО «Кубанка» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей.

Ранее бывшего судью Арбитражного суда Алтайского края осудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), и приговорили к 7 годам лишения свободы. Также условный срок получил бывший арбитражный управляющий, выступивший посредником при передаче взятки.

Странно, что ничего не говорится о наказании лица, инициировавшего передачу денег. Только саму компанию оштрафовали.