ФНС подала на банкротство швейной фабрики «Парижская коммуна»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Федеральной налоговой службы, требующей признать банкротом ООО «Швейная фабрика «Парижская коммуна». Это следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 19 января и к рассмотрению пока не принято, пишет РИА Новости. Сумма задолженности фабрики перед бюджетом в карточке дела на данный момент не указана.

Из открытых источников известно, что «Парижская коммуна» в 2013-2015 годах была поставщиком по нескольким госконтрактам министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны на несколько сотен миллионов рублей. Так, для МВД фабрика шила «костюмы женские или для девочек из синтетических нитей (тканей)» и такие же, а также из хлопчатобумажных тканей — для мужчин и мальчиков, а для ФСО — «брюки и бриджи женские, производственные и профессиональные, из шерстяных тканей»

По данным ЕГРЮЛ, 0,2% «Парижской коммуны» принадлежит белизскому офшору, остальная доля — на балансе самой фабрики.