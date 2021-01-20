Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФНС подала на банкротство швейной фабрики «Парижская коммуна»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Федеральной налоговой службы, требующей признать банкротом ООО «Швейная фабрика «Парижская коммуна». Это следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 19 января и к рассмотрению пока не принято, пишет РИА Новости. Сумма задолженности фабрики перед бюджетом в карточке дела на данный момент не указана.

Из открытых источников известно, что «Парижская коммуна» в 2013-2015 годах была поставщиком по нескольким госконтрактам министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны на несколько сотен миллионов рублей. Так, для МВД фабрика шила «костюмы женские или для девочек из синтетических нитей (тканей)» и такие же, а также из хлопчатобумажных тканей — для мужчин и мальчиков, а для ФСО — «брюки и бриджи женские, производственные и профессиональные, из шерстяных тканей»

По данным ЕГРЮЛ, 0,2% «Парижской коммуны» принадлежит белизскому офшору, остальная доля — на балансе самой фабрики.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами
Научим составлять договоры, которые не приведут к штрафам от налоговиков или контрагентов
Записаться
7800
9750 ₽
–20%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама