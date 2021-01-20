Сегодня началась добровольная маркировка молока

Маркировка молочной продукции в России в добровольном режиме началась с 20 января 2021 года.

Это предусмотрено Постановлением Правительства от 15.12.2020 № 2099.

C этого дня любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До введения обязательности оператор «Честного знака» будет выдавать коды маркировки бесплатно, что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота.

С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.

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По словам руководителя товарной группы «Молоко» ЦРПТ Алексея Сидорова, ранее проведенный эксперимент позволил выработать технологические решения для всех типов упаковки, включить в работу поставщиков упаковки, протестировать движение продукции по всей цепи.

Заместитель гендиректора по производству компании «Богородский хладокомбинат» Евгений Авдеев, в частности, отмечает, что к внедрению маркировки компания практически готова.

«В прошлом году мы определились с производственной линией. Принято решение о нанесении Data Matrix кода на существующую упаковочную пленку, используя блок термотрансферного принтера на размотке. Таким образом нам удалось использовать существующие остатки упаковочного материала. Заказ и изготовление оборудования компанией интегратором занял 3 месяца», — подчеркнул Авдеев.