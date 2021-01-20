2021. В Минпромторге ждут рост промышленного производства в этом году

Глава Минпромторга рассчитывает на рост промышленности по итогам 2021 года.

Об этом Денис Мантуров заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Я рассчитываю, что с учетом той тенденции, которую мы, по крайней мере, видели на рубеже IV квартала прошлого года и мы видим эту сохраняющуюся тенденцию января, хотя он всегда достаточно спорный год от года, но мы исходим из того, что будет небольшой плюс по 2021 году», — сказал министр.

Мантуров отметил, что предварительно в 2020 году фарминдустрия показала рост на 20%, легпром — на 10%, сельхозмашиностроение — более чем на 15%.

«Пока еще рано говорить о прогнозах 2021 года, как он сложится, но с учетом того, что мы должны больше внимания уделить, например, отраслям металлургии, стройматериалов, стекольной промышленности и химии, я рассчитываю, что мы должны дать определенный рост к результатам предыдущего года», — добавил министр.

По материалам «ТАСС».