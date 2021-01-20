Остатки одежды и белья в магазинах можно будет промаркировать до 1 апреля. Комментарий ЦРПТ

Минпромторг предложил продлить маркировку остатков товаров легкой промышленности до 1 апреля 2021 года. Проект постановления Правительства размещен на официальном портале для обсуждения.

С 1 января 2021 года в России стала обязательной маркировка товаров легкой промышленности (кожаной одежды, трикотажной одежды, пальто, плащей, постельного, кухонного, столового белья). Согласно действующему сейчас постановлению, товарные остатки можно промаркировать до 1 февраля 2021 года.

Минпромторг предлагает дать возможность маркировать товары легкой промышленности, которые были у продавцов во владении по данным на 1 января, до 1 апреля 2021 года.

Продление срока потребовалось потому, что значительное количество участников оборота товаров легкой промышленности, еще не промаркировали остатки товаров.

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Вот как «Клерку» прокомментировали в «Честном знаке» эти изменения: