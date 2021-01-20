Остатки одежды и белья в магазинах можно будет промаркировать до 1 апреля. Комментарий ЦРПТ

Минпромторг предложил продлить маркировку остатков товаров легкой промышленности до 1 апреля 2021 года. Проект постановления Правительства размещен на официальном портале для обсуждения.
С 1 января 2021 года в России стала обязательной маркировка товаров легкой промышленности (кожаной одежды, трикотажной одежды, пальто, плащей, постельного, кухонного, столового белья). Согласно действующему сейчас постановлению, товарные остатки можно промаркировать до 1 февраля 2021 года.Минпромторг предлагает дать возможность маркировать товары легкой промышленности, которые были у продавцов во владении по данным на 1 января, до 1 апреля 2021 года.
Продление срока потребовалось потому, что значительное количество участников оборота товаров легкой промышленности, еще не промаркировали остатки товаров.
Вот как «Клерку» прокомментировали в «Честном знаке» эти изменения:
Вера Волкова, заместитель генерального директора «Оператор-ЦРПТ»
Предложение направлено на более плавный переход участников оборота товаров легкой промышленности к маркировке и продление срока маркировки остатков, которые в том числе находятся на балансе магазинов. Рассчитываем, что данное предложение даст возможность участникам оборота спокойно промаркировать остатки. На 18 января в «Честном знаке» зарегистрированы более 85 тыс. участников оборота товаров легкой промышленности. Эмитировано около 820 млн кодов маркировки.