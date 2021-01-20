Будут штрафовать, если не сообщить налоговикам о переводах больше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение порядка представления налоговым органам отчетов о переводах через иностранные электронные кошельки.

Обязанность валютных резидентов представлять информацию в налоговые органы о переводах денег с использованием иностранного электронного кошелька возникает, если за отчетный год зачисленные на него средства превысят сумму эквивалентную 600 тыс. рублей. Те лица, которые совершили переводы на меньшую сумму, отчитываться не должны.

Поправки вносятся в статью 15.25 КоАП. При нарушении сроков представления отчетов о переводах будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления отчетов для граждан в размере от трехсот до трех тысяч рублей, должностных лиц в размере от пятисот до пяти тысяч рублей, юридических лиц - от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности предусмотрен штраф на сумму от 20% до 40% средств, зачисленных на кошелек за отчетный период.

Один из инициаторов проекта, глава Комитета по финрынку Анатолий Аксаков объяснил необходимость отчитываться о зарубежных кошельках противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По материалам ТАСС.