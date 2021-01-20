«Ковидных паспортов» в России не будет. Так сказала Матвиенко

Валентина Матвиенко сказала, что никаких «ковидных паспортов» в России вводить не планируются. И заодно выразила мнение о нецелесообразности разделять людей по признаку вакцинации.

«Мне кажется, что или из-за недопонимания, или из-за каких-то других причин эта тема в неправильном ключе излагается, масштабируется, ведь никто не говорил в России, что будут вводиться „ковидные паспорта“. Конечно, никакие „ковидные паспорта“ не нужны, безусловно. Речь шла о том, что ведется электронный регистр вакцинируемых, это правильно», — отметила она.

Она рассказала, как люди воспринимают так называемый «ковидный паспорт».

«В восприятии людей это вот такая красная книжечка, где будет много стоять штампов, он с этой книжечкой получит какие-то дополнительные права и возможности. Нет, конечно, не будет такого, нецелесообразно это делать, разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации, неправильно», — добавила спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, в мире пока не принято никаких решений по поводу того, что граждане, сделавшие прививку против коронавируса, смогут свободно путешествовать по разным странам на основании какого-либо документа о вакцинации.

«Те другие вакцины, которые используются в мире, также не дают такого права», — сказала Матвиенко.

По материалам «ТАСС».