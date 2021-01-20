ЦБ хочет перекрыть кредиты для закредитованных

В ЦБ прорабатывают вопрос по совершенствованию оценки платежеспособности заемщиков. Одна из целей — ограничить возможность кредитоваться тем, кто уже закредитованы.

Дорожную карту на 2021-2022 годы от ЦБ можно скачать во вложении.

«[Планируется] внедрение новых инструментов получения информации о доходах заемщиков», — говорится в дорожной карте.

В частности, ЦБ планирует оценить возможность получения банками и МФО информации о доходах заемщиков новыми способами, в том числе основанными на данных транзакционной активности заемщика.

Также регулятор рассматривает расширение механизма расчета показателя долшговой нагрузки (ПДН) МФО и сближения нормативных требований к кредитным организациям и МФО.

Кроме того, дорожная карта на 2021-2022 годы включает проработку вопроса о внедрении нового инструментария, предусматривающего ограничение доли выдачи высокорискованных видов кредитов, в частности необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.