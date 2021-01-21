Невыплаченные больничные за прошлый год можно передать для оплаты в ФСС

Как известно, с 1 января 2021 года прямые выплаты пособий из ФСС распространили на всю страну.

Если страхователь допустил задолженность по выплате пособий перед работником за предшествующие периоды до 31.12.2020 г., то после 01.01.2021 г. он уполномочен направить реестры на выплату пособий работнику также за указанные предшествующие периоды.

Такое сообщение опубликовано на сайте отделения ФСС по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что в этом случае погашение задолженности по выплате пособия перед работником в полном объеме произведет ФСС в течении 10 дней с момента получения от страхователя необходимых сведений и документов.

Страхователю при рассмотрении реестра сведений на выплату пособий в указанной ситуации может быть направлено извещение с требованием о предоставлении письменного подтверждения задолженности перед работником и неотражения расходов на выплату пособия в отчетности.

Таким образом, при сохраняющейся задолженности по выплате пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 01.01.2021, работнику необходимо обращаться к работодателю с обязательными документами для назначения и выплаты пособия.

Для работодателя срок направления реестра сведений на выплату пособия составляет 5 дней со дня обращения работника.