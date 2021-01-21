Какие цены будут сдерживать дальше: картофель, яйца, макароны

В правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий в случае дальнейшего роста цен на эти продукты.

Об этом заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, пишет "Коммерсантъ".

Как сообщает издание, по данным, оглашенным на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%. Если рост продолжится, то стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом.

В Минсельхозе заявили, что пока рекомендовали властям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.

Эксперты считают, что попытки государственного регулирования цен не всегда дают хорошие результаты и несут риски ухода с рынка игроков, а альтернативой могла бы стать адресная помощь малоимущим.