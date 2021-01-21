В 2020 году банки выдали на четверть меньше потребкредитов, чем в 2019-м

В 2020 году российские банки выдали потребительских кредитов на сумму 14,6 млн рублей, что на 25,9% меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй.

«Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется», — приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.

Бюро зафиксировало снижение в выдачах потребительских кредитов во всех регионах России. Наибольшее снижение среди 30 регионов — лидеров по объемам выданных кредитов данного вида в 2020 году по сравнению с 2019 годом продемонстрировали: Ставропольский край (падение на 32,7%), Тюменская (30,6%) и Ростовская (29,5%) области.

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в 2020 года было выдано в Москве (711,2 тыс. ссуд), Московской области (632,5 тыс.), Краснодарском крае (553,9 тыс.).