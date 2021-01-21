Беспошлинный порог ввоза товаров при повторном въезде в ЕАЭС могуть снизить до €50

Минфин предлагает снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца.

В проекте решения совета Евразийской экономической комиссии, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, устанавливается порог до €50 и 10 кг для такие ситуаций.

С 1 января 2019 года нормы, в пределах которых товары для личного пользования могут ввозиться физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей, составляют €500 и 25 кг.

В обоснование такого резкого снижения порога министерство приводит анализ перемещения физическими лицами товаров на российском участке таможенной границы ЕАЭС. Он свидетельствует об использовании действующих норм, установленных в отношении товаров для личного пользования, для ввоза товаров, которые в действительности предназначены для торговой деятельности.

При этом выявление коммерческого предназначения ввозимых физическими лицами товаров на этапе таможенного декларирования практически невозможно, поскольку стоимость и вес багажа, ввозимого отдельным физическим лицом, не превышает необлагаемых норм, а ассортимент багажа подбирается таким образом, чтобы в нем не содержалось товаров одного наименования и одного размера в количествах, превышающих разумные потребности физического лица.

Предполагается, что новые нормы будут действовать с 1 июля 2021 года.