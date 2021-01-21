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Каждые 13 дней в Налоговом кодексе что-то меняется. Законов с поправками в НК в 2020 году было очень много

В 2020 году было принято 552 федеральных закона.

Таким образом, 2020 год стал третьим по количеству принятых законов, уступив только 2014 и 2018 годам, когда было принято 559 и 575 федеральных законов соответственно.

Соответствующую статистику приводит компания «Гарант», где провели масштабную аналитическую работу по изучению динамики российского законодательства.

Лидерами по количеству изменений являются КоАП РФ и Налоговый кодекс.

Периоды их стабильности (длительность условного периода, в течение которого в кодекс не вносится изменений) 10 и 13 дней соответственно.

Также прослеживается динамика в сторону увеличения количества изменений Бюджетного, Градостроительного, Жилищного, Уголовно-исполнительного и Уголовного кодексов.

В результате проведенной работы эксперты пришли к выводу, что законодательство в последние три года наблюдений демонстрирует меньшую стабильность, чем в 2017 году, и значительно меньшую, чем в 2010 году.

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