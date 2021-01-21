Бюджет за 2020 год исполнен с дефицитом в 4,1 трлн. Но налоги поступали динамично

Силуанов сообщил о восстановлении деловой активности, поскольку в 2020 году налоги динамично поступали в бюджет.
Федеральный бюджет исполнен по итогам 2020 года с дефицитом в 3,6% ВВП, или 4,1 трлн рублей.
«Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 4,1 трлн рублей, или 3,8% ВВП», — сказал Силуанов.Объем доходов, поступивших в бюджет оказался 18,72 трлн руб., а расходов — 22,82 трлн руб.
«Что касается расходов федерального бюджета, по итогам 2020 года они выросли более чем на четверть год к году, что отражает беспрецедентные масштабы поддержки в периоды пандемии и восстановления после снятия ограничений. По показателю прироста расходов Россия входит в топ-5 стран группы «большой двадцатки», — сказал Силуанов.Динамичное поступление оборотных налогов позволило исполнить бюджет-2020 лучше ожиданий и отражает восстановление деловой активности, сообщил министр.
«Фактическое исполнение оказалось лучше ожидаемого. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов. Это касается прежде всего оборотных налогов: НДС, импортных пошлин, акцизов. Например, поступления НДС выросли более чем на 15% год к году в IV квартале 2020 года после временного снижения во II-III кварталах, что отражает восстановление потребительского спроса во втором полугодии», — отметил Силуанов.По его словам, поступления в бюджет НДФЛ в 2020 году выросли более чем на 3%, что говорит об устойчивости трудовых доходов граждан.
«Так, поступление зарплатных налогов — НДФЛ и страховых взносов — вышло в положительную зону уже в III квартале 2020 года. В целом за год прирост поступлений НДФЛ составил более 3% г/г в реальном выражении, что отражает устойчивость трудовых доходов граждан», — подчеркнул глава Минфина.Он отметил, что динамика поступлений отражает восстановление деловой активности.