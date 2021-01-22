В Альфа-Банке открывают брокерские счета без согласия клиентов?

На сотрудников Альфа-Банка начались жалобы, что они открывают клиентам брокерские счета без спроса. Причем, ситуация носит массовый характер.

Об этом сообщает телеграм-канал «Дайджест», приводя отзывы неких людей как доказательство.

Далее авторы канала приводят отзывы клиентов:

Так как из сообщения однозначно вывод сделать нельзя, действительно ли это клиенты Альфа-Банка, или просто некие люди (или вообще кто-то взял да и придумал оба отзыва, приписав их несуществующим людим), мы решили поискать подобные отзывы еще где-нибудь. Например, на Banki.ru.

И да, нашли как минимум три отзыва с подобной ситуацией. Один, два и три.

Вот выдержки из них:

«Карту „Альфа с преимуществом“ выдали достаточно быстро, при этом любезно менеджер любезно попросила передать ей мой телефон для настройки приложения альфа банка, в результате её настройки для смены пин кода мне открыли ТРИ БРОКЕРСКИХ СЧЕТА не спросив моего мнения или хотя бы разрешения!!!! мне не нужны брокерские счета! что за мелкий обман. теперь придется тратить время на закрытие счетов».

Или вот другой, тут карту курьером доставили:

«Вчера, 28.12.2020 она была доставлена мне курьером. Как активный пользователь мобильных приложений, сразу же скачала его для альфа-банка. Зашла и увидела, что помимо карты у меня открыты: текущий счёт в рублях и ДВА брокерских счета в иностранной валюте!? Как так?! Я вас просила их мне открывать? Уверена, что никаких документов не подписывала!».

И еще один случай, в Краснодаре:

«18.01.21 мне пришло сообщение, в котором говорилось что я открыла брокерский счет. Я зашла в приложение Альфа-Банка, и увидела у себя новую карту с этим счетом. Я, разумеется, не открывала подобных счетов, у меня даже никто не спрашивал хотела бы я его открыть или нет. Так же, в этом отделении банка, днем ранее забирали зарплатные карты мои сотрудники. И у них так же внезапно появились брокерские счета».

Во всех указанных случаях из банка ответили, сказали что будет начато внутреннее расследование в отношении сотрудника, открывшего брокерский счет без ведома клиента, а также дали советы, как можно закрыть ненужные брокерские счета. То есть, людям придется лишние телодвижения теперь делать, чтобы закрыть то, на что они и так согласия не давали.

А вот что пишет в комментариях автор одного из отзывов:

«Со слов ваших же сотрудников практика самовольного открытия брокерских счетов для клиентов — обязательное требование для сотрудников».

Понятно что источник «со слов» — это все равно что «агентство ОБС (одна бабка сказала)». Но просто так подобное люди тоже вряд ли будут писать.

Так что же это, недобросовестные сотрудники, зарабатывающие себе на премию, или кто-то решил подпортить репутацию банку?