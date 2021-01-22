Те, кто по старым правилам мог уйти на пенсию в этом году, оформят ее только в 2024 году

Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсия по старости, согласно переходному периоду, будет назначена в 2024 году. Об этом сегодня сообщает ПФР.

Там напомнили, что в этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. За счет льготы пенсия им будет назначаться во второй половине 2021-го и первой половине 2022-го — в зависимости от того, на какое полугодие приходится день рождения.

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. До конца 2021-го они составляют 12 лет и 21 коэффициент.