ЦБ предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

ЦБ опубликовал сообщение о новой схеме мошенничества: злоумышленники начали звонить банковским клиентам под видом сотрудников МВД или других правоохранительных органов и сообщать им, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Центробанка.

Таким образом злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях и так далее. Эта информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан.

Регулятор проинформировал банки об увеличении количества случаев телефонного мошенничества с использованием такого сценария и рекомендовал учитывать его при организации работы службы поддержки клиентов, а также предупреждать граждан о рисках разглашения персональных данных и данных платежных карт.

ЦБ обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник.

Также регулятор напоминает, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.