Право экспортеров на возмещение НДС – это благо для бюджета и людей: объяснения Минфина

В Минфин поступило предложение «умерить аппетиты» экспортеров по части возмещения НДС. В частности, предлагается возмещать им НДС по покупкам по ставке 15 % а не 20 %.

Однако Минфин эту идею не поддержал (Письмо от 29.12.2020 г. № 03-07-14/115599).

Во-первых, в случае уменьшения суммы возмещения НДС, предъявленного экспортеру поставщиками товаров (работ, услуг), суммы НДС, не принимаемые к вычету, будут включаться экспортерами в стоимость приобретаемых товаров, что увеличит расходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, что в конечном итоге может привести к потерям доходов бюджетов субъектов РФ.

Во-вторых, конечная стоимость экспортируемых товаров для иностранных покупателей может возрасти и сделать российские товары неконкурентоспособными на мировых рынках.

В-третьих, соответственно, возможно вытеснение российских товаров с традиционных рынков сбыта и их замещение товарами других стран и, как следствие, сокращение доходов федерального бюджета, что может негативно отразиться на выполнении принятых обязательств по финансированию расходов на социально значимые программы.

В-четвертых, уменьшение объемов российского экспорта товаров приведет к сокращению их производства, снижению числа рабочих мест и закрытию производств, ориентированных на экспорт товаров.