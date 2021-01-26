ИП на ПСН может торговать пивом и сигаретами

Для целей ПСН не считается розничной торговлей продажа подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 — 10 пункта 1 статьи 181 НК.

Напомним, речь идет о следующих товарах:

автомобили легковые;

мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.);

автомобильный бензин;

дизельное топливо;

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;

прямогонный бензин.

В свою очередь, алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 % и пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 % включительно признаются подакцизными товарами в соответствии с подпунктами 3 и 3.1 пункта 1 статьи 181 НК.

Табачная продукция и табак, предназначенный для потребления путем нагревания, признаются подакцизными товарами в соответствии с подпунктами 5 и 17 пункта 1 статьи 181 НК.

Учитывая изложенное, в отношении доходов от розничной торговли алкогольной продукцией и табачной продукцией ИП вправе применять ПСН.

Такой вывод содержится в письме Минфина от 30.12.2020 № 03-11-11/116986.