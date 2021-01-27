По предоплате поставщику вычет НДС можно применять в периоде получения счета-фактуры

В каком налоговом периоде у покупателя возникает право на вычет НДС, предъявленного в отношении сумм предоплаты?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 30.12.2020 № 03-07-11/116098.

В документе поясняется, что пунктом 9 статьи 172 НК установлено, что указанные вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении предварительной оплаты (частичной оплаты), документов, подтверждающих фактическое перечисление этих сумм, и при наличии договора, предусматривающего их перечисление.

Таким образом, при соблюдении вышеназванных условий право на вычет НДС, предъявленного в отношении сумм предварительной оплаты (частичной оплаты), возникает у покупателя в том налоговом периоде, в котором фактически получен соответствующий счет-фактура.