Даже если вы получили имущественный вычет по жилью до 2014 года, сейчас можно получить вычет по ипотечным процентам на другое жилье

Как известно, не допускается получение имущественного вычета на покупку квартиры, если ранее до 2014 год он уже был получен даже в сумме менее 2 млн рублей.

Об этом Минфин регулярно сообщает в своих многочисленных письмах. Например, из недавнего — письмо от 24.12.2020 № 03-04-05/113379.

Однако кроме вычета на стоимость жилья есть еще вычет на проценты по ипотеке. Теперь это самостоятельный вид вычета.

А это значит, что получить этот вычет можно, даже если ранее (до 2014 года) был получен имущественный вычет на покупку жилья.

В письме от 29.12.2020 № 03-04-05/115750 Минфин сообщает:

если налогоплательщиком расходы на погашение процентов по целевому займу (кредиту) не заявлялись в составе имущественного налогового вычета по НДФЛ в отношении жилья, приобретенного до 2014 года, то он вправе претендовать на получение такого имущественного налогового вычета в отношении жилья, приобретенного после 1 января 2014 года.

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