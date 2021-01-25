В этом году для малого бизнеса продолжают действовать пониженные тарифы взносов

С 1 января 2021 года вступает в силу действие подпункта 17 пункта 1, пункта 2.1 статьи 427 НК, введенного Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ о пониженных взносах для малого бизнеса. Об этом сообщает ФНС.

По этой норме плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами МСП, в отношении части выплат в пользу физлица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, установленного на начало года, вправе применять пониженный тариф страховых взносов по ставке 15%.

По видам страхования ставки следующие:

на ОПС: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования — 10,0 %;

свыше предельной величины базы — 10,0 %;

на ОСС — 0,0 %;

на ОМС — 5,0 %.

В период с 01.04.2020 по 31.12.2020 для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами МСП, пониженные тарифы страховых взносов были установлены статьей 6 Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ.