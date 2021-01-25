Имущественный вычет по НДФЛ при покупке квартиры за счет маткапитала не предоставляется

Средства материнского капитала можно потратить на приобретение квартиры. Но имущественный налоговый вычет по НДФЛ гражданин может получить только по той части расходов, которые были произведены за счет его собственных средств. Об этом напоминает ФНС.

Из положений пунктов 3 и 4 статьи 220 НК следует, что имущественный налоговый вычет предоставляется:

в размере фактически произведенных расходов на новое строительство либо приобретение на территории РФ одного или нескольких объектов имущества, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, не превышающем 2 000 000 рублей;

в сумме фактически произведенных расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение квартиры (не более 3 000 000 рублей).

При этом в пункте 5 статьи 220 НК оговорено, что указанные имущественные налоговые вычеты не применяются, в том случае, если оплата расходов на строительство или приобретение квартиры производится за счет средств материнского (семейного) капитала.

Таким образом, имущественный налоговый вычет при покупке квартиры может быть предоставлен только в той части расходов, которые были произведены за счет собственных средств налогоплательщика без привлечения средств маткапитала.

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