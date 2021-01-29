Налог на имущество за неотделимые улучшения в арендованную недвижимость надо платить в ИФНС по месту ее нахождения

Сумма налога на имущество, исчисленная в отношении неотделимых улучшений в арендованный объект недвижимого имущества, подлежит уплате в бюджет по коду ОКТМО, соответствующему территории муниципального образования по месту нахождения арендованного объекта недвижимости с неотделимыми капитальными вложениями.

Об этом сообщает ФНС в письме от 02.12.2020 № БС-4-21/19839@.

При этом в полях платежных поручений указываются:

— наименование УФК по субъекту РФ;

— наименование и местонахождение банка, в котором УФК по субъекту РФ открыт счет;

— БИК банка, в котором УФК по субъекту РФ открыт счет.

В поле платежного поручения «Получатель» указывается наименование налогового органа — администратора платежа.