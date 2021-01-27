При дарении чужих подарочных сертификатов фирма должна начислить НДС

Компания приобрела подарочные сертификаты, и заемт безвозмездно передает их третьим лицам. Что с НДС в таком случае?
Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 28.12.2020 г. № 03-07-11/114871.
В документе отмечается, что перечень операций, не признаваемых объектом налогообложения и освобождаемых от НДС, предусмотрен пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 НК.
Поскольку операции по безвозмездной передаче подарочного сертификата, являющегося документом, удостоверяющим право его держателя приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары, работы, услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата, в указанных перечнях не поименованы, организации, осуществляющей безвозмездную передачу третьим лицам подарочных сертификатов, ранее приобретенных у лица, выпустившего данные сертификаты, следует исчислять НДС при такой передаче.