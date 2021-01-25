Программу льготных кредитов на поддержание численности персонала могут возобновить

Антикризисную программу выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала могут перезапустить.

Выдача кредитов по субсидированной ставке 2% проводилась с июня по ноябрь прошлого года. Сейчас правительство обсуждает ее возобновление, рассказал «Известиям» федеральный чиновник.

Окончательный компромисс по этому поводу пока не найден, поскольку Минфин настроен скорее скептически — в бюджет на 2021 год расходы на возобновление программы не заложены. Один из возможных источников ее финансирования — Резервный фонд правительства, пополнившийся неосвоенными в прошлом году средствами на полтриллиона. Однако возможность использования этих денег ограничена, на них есть и другие претенденты, и большая часть этих средств уже распланирована.

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Программа кредитов на поддержание численности давала возможность списания задолженности при условии сохранения штата. Если заемщик на протяжении программы не сокращает численность персонала более чем 20%, а по ее итогам она составляет не менее 90% от количества сотрудников на 1 июня — тело кредита и проценты списываются. Если штат удастся сохранить на уровне от 80 до 90% — заемщику простят половину займа. В противном случае кредит придется вернуть, причем по банковской ставке.

Размер займа рассчитывался как произведение численности персонала на МРОТ плюс страховые взносы. Деньги можно было потратить на любые цели, связанные непосредственно с предпринимательством. Такие расходы, как, например, выплата дивидендов или выкуп акций, запрещены.

В обновленном варианте из программы могут исключить некоторые отрасли, в целом уже восстановившиеся от пандемии, пояснил один из источников «Известий».