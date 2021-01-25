Программу льготных кредитов на поддержание численности персонала могут возобновить

Антикризисную программу выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала могут перезапустить.
Выдача кредитов по субсидированной ставке 2% проводилась с июня по ноябрь прошлого года. Сейчас правительство обсуждает ее возобновление, рассказал «Известиям» федеральный чиновник.
Окончательный компромисс по этому поводу пока не найден, поскольку Минфин настроен скорее скептически — в бюджет на 2021 год расходы на возобновление программы не заложены. Один из возможных источников ее финансирования — Резервный фонд правительства, пополнившийся неосвоенными в прошлом году средствами на полтриллиона. Однако возможность использования этих денег ограничена, на них есть и другие претенденты, и большая часть этих средств уже распланирована.
Программа кредитов на поддержание численности давала возможность списания задолженности при условии сохранения штата. Если заемщик на протяжении программы не сокращает численность персонала более чем 20%, а по ее итогам она составляет не менее 90% от количества сотрудников на 1 июня — тело кредита и проценты списываются. Если штат удастся сохранить на уровне от 80 до 90% — заемщику простят половину займа. В противном случае кредит придется вернуть, причем по банковской ставке.
Размер займа рассчитывался как произведение численности персонала на МРОТ плюс страховые взносы. Деньги можно было потратить на любые цели, связанные непосредственно с предпринимательством. Такие расходы, как, например, выплата дивидендов или выкуп акций, запрещены.В обновленном варианте из программы могут исключить некоторые отрасли, в целом уже восстановившиеся от пандемии, пояснил один из источников «Известий».