Что делать, если кто-то открыл фирму на ваше имя: советы налоговиков

В последнее время выявлены случаи мошенничества, связанные с госрегистрацией организаций на подставных лиц, отметили в ФНС.

Это делается посредством использования фиктивной электронной подписи.

Мошенники, используя документы граждан, полученные незаконным путем, обращаются за получением электронной подписи на этих граждан в удостоверяющие центры, в которых идентификация личности проходит формально.

С помощью полученной электронной подписи мошенники получают возможность через сайт налоговой службы подать документы для регистрации «фирмы-однодневки». Личное присутствие гражданина-учредителя при подаче заявления не требуется.

Целью мошенников является через «фирмы-однодневки» обналичивание денежных средств, оформление микрозаймов, возмещение НДС и осуществление других незаконных действий.

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В случае, если вы узнали, что на вас зарегистрировано или регистрируется юридическое лицо, вам необходимо:

— подать в налоговый орган Заявление физического лица о недостоверности сведений, содержащихся о нём в ЕГРЮЛ по форме № Р34001. Налоговый орган внесет запись о недостоверности сведений о нем как об учредителе и руководителе организации; — для пресечения регистрации подать в налоговый орган возражение относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ по форме № Р38001; — подать в органы полиции по месту регистрации юридического лица заявление о возбуждении уголовного дела по ст.173.1 УК РФ; — подать в удостоверяющий центр заявление на отзыв сертификата ЭП, чтобы никто больше не смог воспользоваться вашей электронной подписью.

С учетом вышеизложенного, налоговая служба рекомендует гражданам внимательно относиться к документам: не оставлять паспорт или его копии в общедоступных местах, в т.ч. в сети интернет и стараться не передавать их третьим лицам.