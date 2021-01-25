Как работодателю убедиться, что электронная трудовая книжка сотрудника – не подделка

При трудоустройстве на работу теперь не обязательно предъявлять бумажную трудовую книжку, если вы перешли на электронный вариант.
В этом случае новый сотрудник может предъявить в отдел кадров форму СЗВ-ПФР.
Но как работодателю убедиться, что эту форму сотрудник получил именно в таком виде, а не распечатал после предварительной корректировки файла?
Совет дают в профильной группе Фейсбука «КадроДел»:
если сперва заказать СТД-ПФР на сайте Госуслуг, а потом повторно зайти в личный кабинет и в разделе «Мои заявления» открыть уже «отработанное» заявление на заказ СТД-ПФР, то в нём появится опция «переслать на e-mail».
Т.е. соискателю нужно будет кликнуть по этой ссылке и переслать готовые формы на ваш корпоративный e-mail. При этом письмо на ваш e-mail придёт непосредственно с сервера «Госуслуг», и к нему будут прикреплены искомые файлы в формате pdf и xml, что исключает возможность подделки.
При первоначальном заказе СТД-ПФР такая опция отсутствует, и форма приходит на тот адрес e-mail, который указан в профайле работника. А вот при повторном всё можно сделать красиво. Соответственно, надо попросить соискателя проделать эту нехитрую операцию.
При заказе через сайт ПФР такое тоже теоретически возможно провернуть, но немного сложнее: придётся временно изменить адрес e-mail в личном кабинете. При этом подтверждать новый e-mail не надо (явная недоработка разработчиков), поэтому можно временно указать любой требуемый адрес. Но поскольку авторизоваться на сайте ПФР без аккаунта на Госуслугах всё равно нельзя, проще действовать сразу через Госуслуги.
Найти искомую услугу можно по схеме: Услуги → Работа и занятость → Трудовое право → Выписка из электронной трудовой книжки