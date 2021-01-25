Как работодателю убедиться, что электронная трудовая книжка сотрудника – не подделка

При трудоустройстве на работу теперь не обязательно предъявлять бумажную трудовую книжку, если вы перешли на электронный вариант.

В этом случае новый сотрудник может предъявить в отдел кадров форму СЗВ-ПФР.

Но как работодателю убедиться, что эту форму сотрудник получил именно в таком виде, а не распечатал после предварительной корректировки файла?

Совет дают в профильной группе Фейсбука «КадроДел»: