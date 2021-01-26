Как заполнить среднесписочную численность в РСВ обособленного подразделения

Федеральная налоговая служба в письме от 22.01.2021 № БС-4-11/663@ пояснила, как заполнять поле среднесписочной численности в расчете по страховым взносам, сдаваемом обособленным подразделением.

Сведения о среднесписочной численности работников представляются в составе РСВ в налоговый орган по месту нахождения организации, рассчитанные исходя из численности работников головного подразделения организации и его обособленных подразделений.

Поэтому обособленным подразделениям организаций при заполнении формы необходимо руководствоваться следующим:

в поле «Среднесписочная численность (чел.)» Расчета за 2020 год указывается значение «0»;

поле «Среднесписочная численность (чел.)» Расчета начиная с отчетного расчетного (отчетного) периода 1 квартал 2021 год не заполняется.

Напомним, что обособленные подразделения сдают РСВ только в том случае, если им открыты счета в банках и они начисляют и производят выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.