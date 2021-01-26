Интересные мнения экспертов по последствиям отмены ЕНВД
С 1 января власти отменили ЕНВД. Им пользовались в основном самые мелкие предприниматели. Это позволяло им хорошо экономить на налогах. Сейчас им пришлось перейти на патент или «упрощенку». Приводим мнения экспертов по ситуации с отменой данного режима.
Вопросы, которые были заданы экспертам:
Как в бизнес-сообществе восприняли отмену ЕНВД? На какой налоговый режим перешло большинство предпринимателей?
Есть ли оценки, на сколько в результате этого увеличится их налоговая нагрузка?
Кто пострадает от отмены ЕНВД больше всего?
Есть ли те, кто решил закрыться или полностью уйти в тень после отмены ЕНВД?
Какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная налоговая система для микропредпринимателей? Только, пожалуйста, реальные оценки, а не безусловное «освобождение от всех налогов»...
Ответы:
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Партия Роста неоднократно выступала за мораторий на отмену Единого налога на вмененный доход до тех пор, пока не возобновится устойчивый экономический рост. Кроме того, на сайте Change.org политики опубликовали петицию: «Сохраните ЕНВД — сохраните малый бизнес в России!». Под документом подписались более 7,5 тысяч человек. В разных регионах России предприниматели поддержали позицию партии флеш-мобами, обклеив торговые точки плакатами «За сохранение ЕНВД». А в августе этого года 8 региональных отделений Партии Роста направили письма главам субъектов с просьбой поддержать бизнес в связи с планируемой отменой ЕНВД с 2021 года и, используя право на снижение ставки налога, пересмотреть процентную ставку по УСН и утвердить льготный период налогообложения.