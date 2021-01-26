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Интересные мнения экспертов по последствиям отмены ЕНВД

С 1 января власти отменили ЕНВД. Им пользовались в основном самые мелкие предприниматели. Это позволяло им хорошо экономить на налогах. Сейчас им пришлось перейти на патент или «упрощенку». Приводим мнения экспертов по ситуации с отменой данного режима.

Вопросы, которые были заданы экспертам:

  • Как в бизнес-сообществе восприняли отмену ЕНВД? На какой налоговый режим перешло большинство предпринимателей?
  • Есть ли оценки, на сколько в результате этого увеличится их налоговая нагрузка?
  • Кто пострадает от отмены ЕНВД больше всего?
  • Есть ли те, кто решил закрыться или полностью уйти в тень после отмены ЕНВД?
  • Какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная налоговая система для микропредпринимателей? Только, пожалуйста, реальные оценки, а не безусловное «освобождение от всех налогов»...
Ответы:

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Партия Роста неоднократно выступала за мораторий на отмену Единого налога на вмененный доход до тех пор, пока не возобновится устойчивый экономический рост. Кроме того, на сайте Change.org политики опубликовали петицию: «Сохраните ЕНВД — сохраните малый бизнес в России!». Под документом подписались более 7,5 тысяч человек. В разных регионах России предприниматели поддержали позицию партии флеш-мобами, обклеив торговые точки плакатами «За сохранение ЕНВД». А в августе этого года 8 региональных отделений Партии Роста направили письма главам субъектов с просьбой поддержать бизнес в связи с планируемой отменой ЕНВД с 2021 года и, используя право на снижение ставки налога, пересмотреть процентную ставку по УСН и утвердить льготный период налогообложения.
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Олег Бурлак — Председатель Регионального отделения Партии роста в Самарской области, врач травматолог-ортопед, учредитель и генеральный директор ООО «ХИМИЯ СИНТЕЗ» (г. Тольятти)

«Исторически сложилось, что любые перемены в налоговом законодательстве воспринимаются предпринимателями с негативом. Люди боятся перемен. В итоге многие перешли либо на УСН, либо на патентную систему, при условии, что это позволяет их вид деятельности. От отмены ЕНВД пострадают и производственники, и торговцы. В Самарской области, как и, думаю, в любом другом регионе, уже есть те, кто не смог приспособиться к новым реалиям и либо ушел в тень, либо просто закрыл бизнес. Однозначно тяжело сказать, какой должна быть идеальная налоговая система для микропредпринимателей, пока ясно только одно: чем она будет проще, тем лучше. Я имею в виду сейчас даже не уровень налоговой нагрузки, а именно взаимоотношения между государством и бизнесом. Если предприниматель будет четко понимать, что с любой прибыли, к примеру, ему нужно будет отдать государству 5 %, то ему на входе легче будет оценить риски, он охотнее будет выполнять взятые на себя обязательства. Сегодня же у нас даже упрощенка в регионах варьируется в разных процентовках».

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Нина Литвинова — бизнес-тренер, учредитель сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики», член Партии Роста (г. Москва)

"Так как об отмене налога ЕНВД было известно достаточно давно, изначально была довольно сильная негативная реакция, так как многие предприниматели боялись изменения налогового режима и считали, что переход на другой налоговый режим повлечет за собой кардинальный удар по бизнесу. Более того, мы как сообщество бьюти-индустрии писали большое количество писем с просьбой не отменять данный налоговый режим, потому что, особенно для регионов, это было очень актуально. Однако по факту, чем ближе была дата 1 января 2021 года, тем проще становилось отношение предпринимателей, так как, была проведена подробная разъяснительная работа со стороны государства, в отношении того, что есть различные варианты для предпринимателей, более того, были сделаны экономические расчеты. Поэтому очень многие предприниматели увидели, что на деле это все не так страшно и критично.

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Какова ситуация сейчас по факту. Многие предприниматели индустрии красоты перешли на патентную систему оплаты налогов, что довольно комфортно для них. Во многих регионах действует льготная ставка по УСН в районе 1%, что тоже позволяет предпринимателям не повышать налоговые отчисления по сравнению с ЕНВД, благодаря чему данный режим воспринимается абсолютно нормально.

Ситуаций, при которых кто-то решил закрыться или полностью уйти в тень после отмены ЕНВД, в массовом порядке мы не наблюдаем. Предприниматели большей частью, еще раз подчеркну, ушли на патент, остальные на УСН по льготным ставкам на текущий момент, поэтому можно констатировать, что переход прошел достаточно комфортно.

С точки зрения идеальной налоговой системы для предпринимателей человекоёмких отраслей, мы уже говорили, что патент и если предприниматель работает на упрощёнке, то сниженная ставка упрощенной системы была бы сейчас большой поддержкой. Уже многие регионы пошли на уступки для указанных отраслей, и в этот кризисный период снизили УСН до 1-2% от оборота, и до 5-6% на разницу доходы минус расходы, вместо 15%. Это существенная поддержка и в принципе это система, которая позволит предпринимателям прожить тяжелый период, особенно, если ее можно было бы закрепить на ближайшие 5 лет. Такой подход был бы большой поддержкой МСП, что в принципе и стоит в приоритетных задачах нашего правительства.
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Второе дополнение по поводу налогов — если бы дополнить сокращенную ставку по УСН еще и снижением ставки по социальному налогу — 15% от всей суммы заработной платы, а не только разницы, превышающей МРОТ, это тоже очень сильно бы повлияло на увеличение налоговых отчислений в бюджет и легализацию этой части налогообложения«.

Лариса Невидайло — уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области, владелец ресторанной сети «Максим», член Генерального совета Партии Роста (г. Тюмень)

«Сказать, что отмену ЕНВД бизнесмены восприняли болезненно — ничего не сказать. Звонки по вопросу продления действия единого налога на вмененный доход от предпринимателей поступали на протяжении многих лет, но именно 2020 год стал рекордным по этому показателю. На предпринимателей обрушились «пандемийные» ограничения, которые, безусловно, снизили доходность, не говоря уже и о тех, кто не смог выдержать барьеров и просто вынужден был закрыться. В конце года предприятия стояли перед выбором, на какую систему налогообложения перейти, и я активно призывала бизнес не затягивать с решением, оценить предстоящие доходы, расходы и определиться, что будет выгоднее. Пока не понятно, какая система оказалась предпочтительнее: ПСН, УСН или НПД, но однозначно могу сказать, что вопросы поступали по всем системам, это связано в первую очередь с теми изменениями, которые вносили как федеральные, так и региональные власти.

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Конкретных цифр об увеличении налоговой нагрузки сейчас я бы не называла, но то что у бывших «ЕНВД-шников» в 2021 она увеличится в разы — это точно.

Безусловно, от отмены ЕНВД больше всего пострадают малый и микро бизнес. Больше всего это отразится на так называемом «сельской» рознице и общепите. Всем известно, что такие обязательства как онлайн-кассы, ЕГАИС, обязательная маркировка и меркурий требую дополнительных финансовых и трудовых затрат от бизнеса, поэтому отмена ЕНВД может стать катализатором закрытия бизнеса.

Уверена, что есть такие предприниматели, которые приняли решение уйти в тень или даже закрыться, но в этой негативной тенденции еще сыграла роль пандемия и ее сопутствующие ограничения.

Что же касается идеального режима налогооблажения, я — реалистка и понимаю, что полного освобождения от всех налогов никогда не будет.

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Так как под влияние налоговой подпадают и физические лица, и предприятия, и различные фонды, а также абсолютно все сферы бизнеса, в первую очередь налоги должны быть понятными всем. Расчет налогов должен понимать любой человек. Налоговая система Российской Федерации находится в одном ряду со странами, где самые сложные налоговые системы и самые большие налоговые нагрузки, поэтому то, что происходит сейчас со структурой взаимодействия налоговой с налогоплательщиками является безусловным плюсом. Эпоха цифровизации несет не только негатив для предпринимателей, но и, безусловно, упрощает взаимодействие, ведь ко всему новому всегда относятся по-началу скептически".

Наталья Кошелева — вице-президент ассоциации малоформатной торговли РФ, член Партии Роста (г. Новосибирск)
Группа компаний «Аудит-Вела»
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«Конечно, предприниматели надеялись, что режим ЕНВД будет сохранен. Потому что это простой, удобный и всем понятный режим уплаты налогов, который устраивал практически всех бизнесменов. Основная масса предпринимателей, которые заняты в малоформатной торговле, были вынуждены перейти на упрощенный режим налогообложения, так как патентная система, как и режим для самозанятых подходят далеко не для всех. Приведу пример — если предприниматели в ассортименте торгуют товарами, которые подлежат обязательной маркировке, то у них нет возможности перейти на патент. И таких моментов много. Те, кто все же выбрал патент, в массовом порядке заявляют, что уровень налоговой нагрузки на сегодняшний день увеличился для их предприятий в среднем на 30 процентов. Тем не менее, стоит отметить, что патентную систему налогооблажения и режим для самозанятых можно воспринимать как режимы бесшовного перехода с ЕНВД, но тех, кто может выбрать ее — не такое большое количество. Большинство ушли на упрощенку. Оценки есть. При переходе на упрощенку, в 3-10 раз увеличивается налоговая нагрузка, в зависимости от вида деятельности. Но есть и другая проблематика. Существуют два вида УСН: «от доходов» и «доходы минус расходы». Последняя система более выгодна по деньгам, но не все предприниматели готовы усложнять свой налоговый путь. Когда ты переходишь на систему «доходы минус расходы», нужна другая квалификация бухгалтера. Возьмем среднестатистического предпринимателя-регионала, который арендовал на рынке или в торговом помещении пять квадратов и торгует, например, обувью или одеждой. У него нет других наемных сотрудников. Он сам и привозит товар, и торгует, и ведет бухгалтерию. У таких предпринимателей просто нет возможности расширять персонал. Проще платить налог с оборота. Но налоговая нагрузка увеличивается в разы, что ведет к разорению и закрытию некоторых микропредприятий. И в Новосибирской области есть те, кто закрылся. Буквально сейчас нахожусь на мероприятии, где разговаривала сразу с несколькими торговцами, которые приняли решение закрыться. В основном — это представители малоформатной торговли. Что касается тени, проблематика тоже есть. Эта тенденция может усугубиться, особенно в районах области, в связи с увеличением налоговой нагрузки после пандемии.

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Еще одна проблема на сегодняшний день, а точнее негативная тенденция — это миграция представителей малого бизнеса по регионам. Многие субъекты приняли решение снизить ставки по УСН при переходе с ЕНВД. Но не все.

Я считаю, что для того, чтобы поддержать экономику сегодня, правительство должно рекомендовать всем без исключения субъектам снизить процентные ставки по УСН до 1 процента. В Новосибирске сейчас это 6%, а значит, налоговая нагрузка для микропредприятий возрастает в 8 раз.

Второе, о чем хотелось бы попросить — это об упрощении самой системы уплаты налогов. К примеру, есть всем понятный режим для самозанятых, нормы которого можно было бы транслировать и на другие режимы.

Отдельно необходимо обратить внимание на наиболее пострадавшие отрасли в период пандемии и таким предпринимателям помочь дополнительно".
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