Интересные мнения экспертов по последствиям отмены ЕНВД

Олег Бурлак — Председатель Регионального отделения Партии роста в Самарской области, врач травматолог-ортопед, учредитель и генеральный директор ООО «ХИМИЯ СИНТЕЗ» (г. Тольятти)

«Исторически сложилось, что любые перемены в налоговом законодательстве воспринимаются предпринимателями с негативом. Люди боятся перемен. В итоге многие перешли либо на УСН, либо на патентную систему, при условии, что это позволяет их вид деятельности. От отмены ЕНВД пострадают и производственники, и торговцы. В Самарской области, как и, думаю, в любом другом регионе, уже есть те, кто не смог приспособиться к новым реалиям и либо ушел в тень, либо просто закрыл бизнес. Однозначно тяжело сказать, какой должна быть идеальная налоговая система для микропредпринимателей, пока ясно только одно: чем она будет проще, тем лучше. Я имею в виду сейчас даже не уровень налоговой нагрузки, а именно взаимоотношения между государством и бизнесом. Если предприниматель будет четко понимать, что с любой прибыли, к примеру, ему нужно будет отдать государству 5 %, то ему на входе легче будет оценить риски, он охотнее будет выполнять взятые на себя обязательства. Сегодня же у нас даже упрощенка в регионах варьируется в разных процентовках».

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Нина Литвинова — бизнес-тренер, учредитель сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики», член Партии Роста (г. Москва)

"Так как об отмене налога ЕНВД было известно достаточно давно, изначально была довольно сильная негативная реакция, так как многие предприниматели боялись изменения налогового режима и считали, что переход на другой налоговый режим повлечет за собой кардинальный удар по бизнесу. Более того, мы как сообщество бьюти-индустрии писали большое количество писем с просьбой не отменять данный налоговый режим, потому что, особенно для регионов, это было очень актуально. Однако по факту, чем ближе была дата 1 января 2021 года, тем проще становилось отношение предпринимателей, так как, была проведена подробная разъяснительная работа со стороны государства, в отношении того, что есть различные варианты для предпринимателей, более того, были сделаны экономические расчеты. Поэтому очень многие предприниматели увидели, что на деле это все не так страшно и критично.

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Какова ситуация сейчас по факту. Многие предприниматели индустрии красоты перешли на патентную систему оплаты налогов, что довольно комфортно для них. Во многих регионах действует льготная ставка по УСН в районе 1%, что тоже позволяет предпринимателям не повышать налоговые отчисления по сравнению с ЕНВД, благодаря чему данный режим воспринимается абсолютно нормально.

Ситуаций, при которых кто-то решил закрыться или полностью уйти в тень после отмены ЕНВД, в массовом порядке мы не наблюдаем. Предприниматели большей частью, еще раз подчеркну, ушли на патент, остальные на УСН по льготным ставкам на текущий момент, поэтому можно констатировать, что переход прошел достаточно комфортно.

С точки зрения идеальной налоговой системы для предпринимателей человекоёмких отраслей, мы уже говорили, что патент и если предприниматель работает на упрощёнке, то сниженная ставка упрощенной системы была бы сейчас большой поддержкой. Уже многие регионы пошли на уступки для указанных отраслей, и в этот кризисный период снизили УСН до 1-2% от оборота, и до 5-6% на разницу доходы минус расходы, вместо 15%. Это существенная поддержка и в принципе это система, которая позволит предпринимателям прожить тяжелый период, особенно, если ее можно было бы закрепить на ближайшие 5 лет. Такой подход был бы большой поддержкой МСП, что в принципе и стоит в приоритетных задачах нашего правительства.