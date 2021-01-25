Список компаний фитнеса для налогового вычета по НДФЛ предложили обновлять ежемесячно

Бизнес-объединение «Опора России» обратилось к председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову с предложением изменить концепцию включения игроков фитнес-индустрии в перечень на очередной налоговый период и допустить возможность обновлять перечень ежемесячно.

Такие предложения бизнес-объединение предлагает учесть ко второму чтению законопроекта о социальном налоговом вычете по НДФЛ для россиян, которые занимаются физкультурой. Претендовать на вычет можно будет при следующих условиях: физкультурно-оздоровительные услуги должны быть одобрены правительством, а физкультурно-спортивные организации должны входить в список, сформированный Минспорта РФ. Ведомство формирует такой список на ежегодной основе.

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«Согласно законопроекту, перечень физкультурно-спортивных организаций (индивидуальных предпринимателей) на очередной налоговый период формируется <...> в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному налоговому периоду. Учитывая актуальность и своевременность предлагаемых мер, по мнению экспертов „Опоры России“, вышеуказанный механизм может быть неэффективным, поскольку создает дополнительные необоснованные барьеры для включения профильных организации в перечень», — говорится в письме организации копия которого есть в распоряжении ТАСС

Так, вновь созданные фитнес-клубы могут войти в перечень только в предстоящем налоговом периоде (при условии подачи документов не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному налоговому периоду), указывает «Опора России». Также бизнес-объединение указывает на риски того, что исключенные из перечня игроки вновь могут быть включены в список также исключительно в следующем налоговом периоде.