Для налоговых консультантов разработали профстандарт

Проект профессионального стандарта для консультантов по налогам и сборам размещен на федеральном портале.
В документе оговаривается трудовая функция, требования к образованию, опыту работы.
Возможные наименования должностей, профессий:
Требования к опыту работы:
- консультант по налогам и сборам (налоговый консультант);
- экономист по налогам;
- специалист по налоговому учёту;
- налоговый юрист;
- юрист по налоговым вопросам.
- не менее 2 лет работы в экономической или юридической сфере — при наличии высшего образования;
- не менее 5 лет работы в экономической или юридической сфере — при наличии среднего профессионального образования.
- дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации не менее одного раза в два года.
- организационное и документационное обеспечение деятельности по налоговому консультированию;
- консультирование по вопросам применения законодательства о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в том числе физлиц;
- управление процессами и контроль качества налогового консультирования в организации (подразделении).
В пояснительной записке к проекту отмечается, что налоговое консультирование — один из наиболее сложных видов профессиональной деятельности, интегрирующих знания юриспруденции, экономики и, собственно, налогообложения в целях исполнения норм законодательства о налогах и сборах, а также направленный на правовую оптимизацию деятельности хозяйствующих субъектов для развития экономики страны в целом.