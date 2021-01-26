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Для налоговых консультантов разработали профстандарт

Проект профессионального стандарта для консультантов по налогам и сборам размещен на федеральном портале.

В документе оговаривается трудовая функция, требования к образованию, опыту работы.

Возможные наименования должностей, профессий:

  • консультант по налогам и сборам (налоговый консультант);
  • экономист по налогам;
  • специалист по налоговому учёту;
  • налоговый юрист;
  • юрист по налоговым вопросам.
Требования к опыту работы:

  • не менее 2 лет работы в экономической или юридической сфере — при наличии высшего образования;
  • не менее 5 лет работы в экономической или юридической сфере — при наличии среднего профессионального образования.
Особые условия допуска к работе:

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  • дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации не менее одного раза в два года.
Обобщенные трудовые функции:

  • организационное и документационное обеспечение деятельности по налоговому консультированию;
  • консультирование по вопросам применения законодательства о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в том числе физлиц;
  • управление процессами и контроль качества налогового консультирования в организации (подразделении).
В разработке этого стандарта участвовали более 30 организаций. Ответственный разработчик — «Палата налоговых консультантов».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что налоговое консультирование — один из наиболее сложных видов профессиональной деятельности, интегрирующих знания юриспруденции, экономики и, собственно, налогообложения в целях исполнения норм законодательства о налогах и сборах, а также направленный на правовую оптимизацию деятельности хозяйствующих субъектов для развития экономики страны в целом.
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