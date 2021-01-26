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Утвердят реестр для подтверждения налоговых льгот

С 01.07.2021 пункт 6 статьи 88 НК дополняется следующим абзацем: «Налогоплательщик вправе в качестве пояснения представить в электронной форме реестр подтверждающих документов. Форма и порядок заполнения указанного реестра, а также формат и порядок представления такого реестра в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».

Речь идет о реестре документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот.

ФНС намерена утвердить этот бланк. На федеральном портале опубликовано уведомление о его разработке.
 

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