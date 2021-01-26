Компанию проверяли налоговики на предмет дробления бизнеса. В попытках доказать обратное, в дело заявлялись компании с, мягко говоря, своеобразными наименованиями. Это что, тайный посыл налоговикам?

Поделился налоговый эксперт, руководитель КА «Комплаенс решения» Иван Кузнецов у себя на странице в Facebook.

«Как вам спор по дроблению бизнеса между налоговой и ООО „Налоговая, я люблю тебя!“, ООО „Тыщенка и баксы“, ООО „Галантерейный лабаз тесьма ширинки брюки клеш лосины галифе мужские шорты пушап с зауженной талией в корсете и морском песочке!“? Налогоплательщик проиграл.

Хотя название ООО „Налоговая, я люблю тебя“ — прикольно :-). Определение ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 301-ЭС20-9592 от 22.06.2020 г.».

Дело №А43-34833/2018, указанное определение можно скачать во вложении.

Смотрим определение, и находим, что указанное наименование еще не самое веселое:

«...при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: обществ с ограниченной ответственностью „Бум“ (до переименования — „Тыщенка и баксы“), „Бум-Риэлт“ (до переименования — „Галантерейный лабаз тесьма ширинки брюки клеш лосины галифе мужские шорты пушап с зауженной талией в корсете и морском песочке!“), „Регион-52“ (до переименования — „Налоговая, я люблю тебя!“».

История там вообще темная. Изначально было ООО «БУМ-Центр», из которого потом выделили в результате реорганизации ООО «Бум», «Мебельный Бум» и «Регион-52». Налоговая провела проверку, заподозрив дробление бизнеса.

После еще обратились компании, не привлеченные к участию в деле, с наименованиями, которые мы указали выше.Дескать, их права и законные интересы могут быть нарушены.

А после этого указанные компании резко меняют наименования:

«До начала рассмотрения кассационных жалоб в судебном заседании 11.03.2020 ООО „Тыщенка и баксы“ заявило о смене наименования юридического лица на ООО „Бум“; ООО „Галантерейный лабаз тесьма ширинки брюки клеш лосины галифе мужские шорты пушап с зауженной талией в корсете и морском песочке!“ заявило о смене наименования на общество с ограниченной ответственностью „Бум-Риэлт“ (далее — ООО „Бум-Риэлт“), ООО „Налоговая, я люблю тебя!“ заявило о смене наименования на ООО „Регион-52“. В подтверждение смены наименований представлены выписки из Единого государственного реестра юридических лиц».

Кстати впоследствии указанное ООО «БУМ-Центр» переименовалось в ООО «МОСКВА КИТЧЕН ХАУС».

В итоге, вся эта эпопея с переименованиями не спасла налогоплательщика от доначисления. Налоговики доказали, что имел место факт дробления бизнеса с, можно сказать, классическими признаками. А попытки заявить кассацию от компаний с забавными наименованиями - видимо, хоть как-то попытаться оттянуть исполнение требования по доначислению, уже подтвержденное в суде.

Ну а жалобы компаний с забавными наименованиями суд отклонил, поскольку не было доказано, что они вообще имели права эти жалобы подавать.

«Суд кассационной инстанции исследовал судебные акты и доводы, приведенные в кассационных жалобах и озвученные представителями в судебном заседании, и пришел к выводу о том, что ООО „Бум“, ООО „Бум-Риэлт“ и ООО „Регион-52“ не являются лицами, имеющими право на обжалование принятых судебных актов, поскольку в них не содержится каких-либо основанных на обстоятельствах дела обязывающих положений в отношении прав или обязанностей данных лиц».

В итоге, головная компания пыталась оспорить данный отказ, но суд правомерно им отказал вновь.

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