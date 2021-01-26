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Налоговики побуждают или принуждают доплатить НДС? Как защититься? Бесплатный вебинар уже завтра!

Вызовы на всевозможные комиссии ФНС, которые отличаются лишь названиями, приобрели лавинообразный характер.

Цель налоговиков одна — побудить, а на самом деле принудить налогоплательщиков доплатить НДС в бюджет за якобы сомнительного поставщика в цепочке контрагентов.

Центр обучения «Клерка» и спикер Вячеслав Василевский приглашают на бесплатный вебинар «Мнимые разрывы по НДС: как защитить компанию от нападок ФНС». Он пройдет 27 января, начало в 16:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  • Как не идти на поводу у ФНС?
  • Как защитить права компании?
  • Что нужно знать бизнесменам и бухгалтерам про разрывы НДС?

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное.

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