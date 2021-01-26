Госдума одобрила в I чтении налоговый вычет по НДФЛ на фитнес

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о новом виде социального налогового вычета по НДФЛ — за физкультурно-оздоровительные услуги.

Такой вычет планируется предоставлять в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тысяч рублей за год с учётом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер возвращаемого налога может составить 15,6 тысяч рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей).

Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт. А список самих физкультурных услуг утвердит Правительство.