Малому бизнесу оставили возможность сдавать статотчетность на бумаге.

Организациям предписали сдавать статотчеты электронно, однако для малого бизнеса прописана возможность сдать на бумаге.

В конце прошлого года был принят закон, который обязывает сдавать статистическкую отчетность только в электронном виде.

В этой связи потребовались поправки в Постановление Правительства № 620 от 18.08.2008 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета».

Проект разработан Министерством экономики и размещен на федеральном портале.

В частности, из Положения о сдаче статотчетов убирают норму о бесплатном информировании (в том числе в письменной форме) респондентов о проведении в отношении их статистического наблюдения по конкретным формам и о бесплатном обеспечении респондентов бланками.